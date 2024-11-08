Юморист Альтов: КВН будет продолжаться, пока существует жизнь на Земле
Писатель-сатирик, юморист Семен Альтов в Международный день КВН рассказал о дальнейшей судьбе программы без популярного ведущего Александра Маслякова. Его слова передало ИА НСН.
Знаменитость считает, что КВН будет продолжаться до тех пор, пока есть жизнь на Земле. Несмотря на уход ведущего, программа продолжит выходить в эфиры, пусть даже с небольшими изменениями.
«Это уже наша традиция, столько лет ни одно поколение ее смотрит. Менялась жизнь, менялся юмор, сейчас вообще все стремительно меняется на Земле. КВН тоже меняется», — сказал Альтов.
Он назвал чувство юмора важнейшим качеством в человеке и сравнил его с возможностью контакта и возможностью коротко формулировать ценные мысли.