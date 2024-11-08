Юморист Альтов: КВН будет продолжаться, пока существует жизнь на Земле

Писатель-сатирик, юморист Семен Альтов в Международный день КВН рассказал о дальнейшей судьбе программы без популярного ведущего Александра Маслякова. Его слова передало ИА НСН .

Знаменитость считает, что КВН будет продолжаться до тех пор, пока есть жизнь на Земле. Несмотря на уход ведущего, программа продолжит выходить в эфиры, пусть даже с небольшими изменениями.

«Это уже наша традиция, столько лет ни одно поколение ее смотрит. Менялась жизнь, менялся юмор, сейчас вообще все стремительно меняется на Земле. КВН тоже меняется», — сказал Альтов.

Он назвал чувство юмора важнейшим качеством в человеке и сравнил его с возможностью контакта и возможностью коротко формулировать ценные мысли.