ЮMoney: россияне делают заготовки на зиму ради вкуса и натуральности

Главной причиной консервирования на зиму россияне назвали натуральность и отменный вкус продуктов (68%). Финансовый фактор стал определяющим лишь для 23% опрошенных, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на совместное исследование сервиса ЮMoney и соцсети «Одноклассники».

Среди других важных мотивов 51% респондентов выделили переработку собственного дачного урожая, а треть участников опроса — семейные традиции. При этом 43% опрошенных делают заготовки прямо на городских кухнях и только 6% занимаются этим исключительно на даче.

Каждый пятый участник исследования закладывает на тару, специи и закаточные машинки свыше семи тысяч рублей, еще 22% тратят от трех до семи тысяч рублей. В списке самых популярных заготовок лидируют соленые и маринованные овощи (76%), варенье и джемы (61%), а также компоты (56%).