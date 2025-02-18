«ЮMoney» и Flowwow: у россиян популярны авторские букеты из пионовидных роз

Спрос на цветы в России с 1 по 15 февраля удвоился по сравнению с аналогичным периодом января. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на результаты исследования платежной системы «ЮMoney» и маркетплейса Flowwow.
По данным аналитиков, наибольшей популярностью пользовались авторские букеты, составленные из пионовидных роз, орхидей, гортензий и красных тюльпанов. В День святого Валентина в список добавились монобукеты и цветы в коробках.
Эксперты также рассказали, что количество соответствующих покупок в указанный период увеличилось на 84%, а число покупателей — на 82%. Средний чек вырос на 13%, составив 5090 рублей.
«Мина замедленного действия». Путин отдал жесткое поручение по мазуту в Черном море
ЦППК впервые начала тестовые поездки «Иволги 3.0» на Ярославском направлении
Учащихся Подмосковья пригласили на всероссийскую интеллектуальную игру по истории
Вэнс заявил, что Европе больше всего угрожает не Россия
«Переговоры нас не касаются». Кадыров призвал не расслабляться и не ждать окончания СВО
Акция помощи бойцам СВО «Доброе дело — нашим Защитникам» завершилась в Лобне
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте