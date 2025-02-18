«ЮMoney» и Flowwow: у россиян популярны авторские букеты из пионовидных роз

Спрос на цветы в России с 1 по 15 февраля удвоился по сравнению с аналогичным периодом января. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на результаты исследования платежной системы «ЮMoney» и маркетплейса Flowwow.

По данным аналитиков, наибольшей популярностью пользовались авторские букеты, составленные из пионовидных роз, орхидей, гортензий и красных тюльпанов. В День святого Валентина в список добавились монобукеты и цветы в коробках.

Эксперты также рассказали, что количество соответствующих покупок в указанный период увеличилось на 84%, а число покупателей — на 82%. Средний чек вырос на 13%, составив 5090 рублей.