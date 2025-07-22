ЮMoney и «Чек Индекс»: число заказов фастфуда в России выросло на 35%

За первое полугодие сетевые и несетевые точки общепита в России увеличили доходы в онлайн-продажах на 42% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования ЮMoney и аналитического центра «Чек Индекс».
По данным аналитиков, число заказов фастфуда возросло на 35%, а средний чек достиг 1164 рублей (+5%). Каждый четвертый россиянин предпочитает посещать рестораны «Вкусно — и точка», а самыми популярными позициями остаются бургер и картошка фри.
Среди любителей такой пищи больше всего миллениалов (63%), меньше — зумеров (23%) и представителей поколения X (14%).
Дорожные знаки отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья
Школьники из Черноголовки отправились в экспедицию по Карелии
Песков выразил надежду, что переговоры с Украиной пройдут на этой неделе
«Рискую стать местным жителем»: туристы застряли в Приэльбрусье из-за селя
Двое взрослых и двое детей погибли в ДТП в Дагестане
Больницы Подмосковья получат еще 270 аппаратов для спасения новорожденных
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте