ЮMoney и «Чек Индекс»: число заказов фастфуда в России выросло на 35%

За первое полугодие сетевые и несетевые точки общепита в России увеличили доходы в онлайн-продажах на 42% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила « Газета.ru » со ссылкой на результаты исследования ЮMoney и аналитического центра «Чек Индекс».

По данным аналитиков, число заказов фастфуда возросло на 35%, а средний чек достиг 1164 рублей (+5%). Каждый четвертый россиянин предпочитает посещать рестораны «Вкусно — и точка», а самыми популярными позициями остаются бургер и картошка фри.

Среди любителей такой пищи больше всего миллениалов (63%), меньше — зумеров (23%) и представителей поколения X (14%).