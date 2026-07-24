Югорчан предупредили о дождях и грозах на выходных

В ХМАО в выходные местами пройдут кратковременные дожди с грозами, но опасных погодных явлений не ожидается. Днем воздух прогреется до 32 градусов, передает Ura.ru .

В ХМАО в предстоящие выходные местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. В Ханты-Мансийском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что сложных погодных условий не прогнозируется.

В субботу, 25 июля, в округе будет переменная облачность. Ночью температура составит от 6 до 17 градусов, днем — от 25 до 30 градусов. На востоке региона местами будет прохладнее — от 19 до 24 градусов.

Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Северо-западный ветер ночью будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, днем усилится до 6-11 метров в секунду.

В воскресенье, 26 июля, и понедельник, 27 июля, кратковременные дожди и грозы сохранятся. Ночью ожидается от 16 до 21 градуса, местами — от 10 до 15. Днем температура составит от 27 до 32 градусов, в отдельных районах — от 21 до 26 градусов.