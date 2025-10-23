Юбилейный форум «Сообщество» откроется в Москве 31 октября

В 2025 году Общественная палата отмечает 20-летие с момента своего создания — ее первый состав сформировали в 2005-м. За прошедшие два десятилетия палата стала авторитетным институтом, объединяющим общество в диалоге с властью.

Форум станет ключевым событием юбилейного года. Мероприятие каждый год собирает больше пяти тысяч гражданских активистов со всей страны. С обращением к участникам традиционно выступает президент Владимир Путин.

Темой форума станет «Институты гражданского общества: вчера, сегодня, завтра». Принять участие можно бесплатно, однако для очного участия необходимо зарегистрироваться в срок до 27 октября.

Дискуссионные площадки мероприятия станут точкой фиксации текущего состояния и инструментом планирования дальнейшего развития таких направлений, как становление системы общественного контроля, общественная экспертиза законопроектов, независимое наблюдение за выборами и многих других.

«Мы приглашаем к участию в форуме лидеров мнений, активистов некоммерческого сектора, волонтеров, представителей органов власти, социально ориентированного бизнеса и СМИ, всех неравнодушных россиян, кто был с нами на протяжении 20 лет», — сказала секретарь ОП РФ Лидия Михеева.

В мероприятии будут участвовать заслуженный тренер России Ирина Винер, известный кардиохирург Лео Бокерия, народная артистка России Диана Гурцкая, генеральный директор Музея Победы Александр Школьник, писатель Сергей Лукьяненко, ведущая Светлана Зейналова и другие лидеры общественного мнения.