Йошкар-Ола приняла отборочные этапы трех туристических премий
В Йошкар-Оле проходят отборочные этапы трех туристических премий: «Маршрут года», «Туристический сувенир» и «Russian Event Awards». Об этом сообщило Минэкономразвития Республики Марий Эл пишет ИА МариМедиа.
На конкурсы заявлены 834 заявки из 61 региона страны. По данным ведомства, это рекорд по количеству желающих стать участниками этих событий.
Торжественное открытие прошло накануне в театре кукол.
«Для нас, для всей Республики Марий Эл, это не просто статус площадки. Это возможность показать наши новые маршруты, наши гастрономические бренды, наше знаменитое гостеприимство и, конечно, нашу архитектуру», — отметили в ведомстве.
Конкурсы продлятся по 10 октября.