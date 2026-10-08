Йошкар-Ола приняла отборочные этапы трех туристических премий

В Йошкар-Оле проходят отборочные этапы трех туристических премий: «Маршрут года», «Туристический сувенир» и «Russian Event Awards». Об этом сообщило Минэкономразвития Республики Марий Эл пишет ИА МариМедиа .

На конкурсы заявлены 834 заявки из 61 региона страны. По данным ведомства, это рекорд по количеству желающих стать участниками этих событий.

Торжественное открытие прошло накануне в театре кукол.

«Для нас, для всей Республики Марий Эл, это не просто статус площадки. Это возможность показать наши новые маршруты, наши гастрономические бренды, наше знаменитое гостеприимство и, конечно, нашу архитектуру», — отметили в ведомстве.

Конкурсы продлятся по 10 октября.