JGP: разрывы отношений редко бывают импульсивными

Психологи Колледжа Святой Схоластики (Филиппины) выяснили, что решение о разрыве отношений обычно хорошо обдуманное, а не импульсивное. На него влияют эмоции, убеждения, социальное давление и внутренние установки. Об этом сообщила « Газета.ru » со ссылкой на The Journal of General Psychology (JGP) .

Авторы исследования Анна Семанко и Верлин Хинз объединили подход осознанного действия и теорию межличностного поведения, чтобы создать единую модель принятия решения о расставании.

«Разрыв отношений — сложное и многоуровневое явление. Мы показали, что на него влияют не только индивидуальные особенности, но и социальные факторы, ожидания, моральные убеждения и даже привычки человека», — отметила Семанко.

Пока исследование носит теоретический характер, но авторы планируют проверить модель на практике, чтобы определить, какие факторы сильнее всего предсказывают намерение и действие по расставанию.