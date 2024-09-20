Ясновидящая Ахметжанова назвала рожденных под созвездием Девы отличными советчиками

Люди, рожденные под созвездием Девы, отличаются врожденной мудростью. Это делает их отличными советчиками в любых вопросах, рассказала ясновидящая Кажетта Ахметжанова в беседе с Life.
По ее словам, Дева — это символ организованности. Представители этого знака зодиака обладают выдающимися аналитическими способностями и вниманием к деталям. Они могут предложить дельные советы по вопросам финансов, карьерного роста и долгосрочного планирования.
Львы способны вдохновить других людей на действие, Близнецы — стать спасателями в любых конфликтах, а Водолеи — предсказать возможные последствия событий, отметила Ахметжанова.
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