«Ясно» и «Пакет»: почти 50% опрошенных россиян отметили склонность к перееданию

Большинство россиян отметили прямую связь между питанием и психоэмоциональным состоянием. Особенно сильно это ощущается в периоды стресса и эмоционального перенапряжения. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования сервисов «Ясно» и «Пакет».

В сложные моменты почти половина респондентов (48%) склонны к перееданию, а у 13% такая привычка уже стала постоянной. Чаще всего люди пытаются «заесть» стресс (28%), усталость (20%) и скуку (20%). Лишь 5% опрошенных признались, что аппетит у них повышается от радости.

Для борьбы с негативными эмоциями большинство выбирает сладкое — этот вариант отметили 36% участников. При этом чаще всего такие перекусы случаются вечером — так поступают 26% россиян.