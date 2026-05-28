«Ясно»: 17% родителей переживают за результат экзамена больше детей

Сервис онлайн-психотерапии «Ясно» провел опрос, в котором приняли участие 1,1 тысячи респондентов старше 18 лет. Результаты показали, что около 40% родителей испытывают тревогу за своих детей во время экзаменов, сообщила Lenta.ru .

По данным аналитиков, 17% родителей переживают за результат даже больше самих детей, 11% не скрывают своих переживаний и делятся ими с ребенком, и только 24% сохраняют спокойствие.

В период аттестации опрошенные беспокоятся как за психическое состояние ученика (48%), так и за то, как результат повлияет на его будущее (41%). Еще четверть (25%) переживают о недостаточной подготовке.