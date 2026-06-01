Ярославский «Локомотив» расторг контракты с 10-ю ведущими игроками по обоюдному согласию сторон

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги 1 июня сообщила о том, что ярославский «Локомотив» по обоюдному согласию сторон расторг контракты с 10-ю ведущими игроками. Об этом написали «Известия» .

Среди тех, с кем расторгнуты соглашения, вратарь Даниил Исаев, защитники Алексей Береглазов, Александр Елесин, Рушан Рафиков и Андрей Сергеев, нападающие Денис Алексеев, Георгий Иванов, Артур Каюмов, Александр Полунин и Максим Шалунов.

Теперь «Локомотив» сможет заключить новые контракты с бывшими игроками, но уже в статусе свободных агентов. Это позволит клубу законно снизить им заработную плату, соблюдая регламент КХЛ по потолку зарплат.

Напомним, «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв казанский «Ак Барс» со счетом 4:1. Пресс-служба КХЛ сообщила, что голкипер ярославского клуба Даниил Исаев был признан самым ценным игроком плей-офф.