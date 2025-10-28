Ярослав Сумишевский признался, что справиться с потерей жены ему помогли гастроли и психолог

Известный музыкальный исполнитель и создатель проекта «Народный Махор» Ярослав Сумишевский в интервью изданию KP.RU рассказал о том, как справляется с утратой любимой супруги Натальи, погибшей в автомобильной аварии в 2021 году в Красноярском крае.

Сумишевский отметил, что в сложный период ему помогали психологи, алкоголь и гастроли. Он подчеркнул, что, несмотря на то, что выступления проходили вдвоем с женой, возвращение к профессиональной деятельности позволило ему почувствовать себя нужным и вовлеченным в жизнь.

Основной поддержкой в трудные минуты для Сумишевского стала забота о сыне. По его словам, осознание ответственности за воспитание ребенка помогло ему обрести внутреннюю силу и вновь встать на ноги.