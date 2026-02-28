Ярмарку вакансий посетили более 500 студентов Воскресенского колледжа

В Воскресенском колледже прошла ежегодная ярмарка вакансий «День карьеры — 2026». Ее посетили более 500 выпускников и студентов.

Молодые специалисты и учащиеся получили возможность пообщаться с представителями компаний напрямую. Многие работодатели готовы предложить частичную занятость старшекурсникам и рассмотреть кандидатов без опыта работы.

На ярмарке особое внимание уделили агропромышленной отрасли — одной из ключевых для экономики Московской области. Свои вакансии представили филиал «Мособлэнерго», «Цементум», «Уралхим» и ВМУ.

Глава округа Алексей Малкин вместе с руководителем учебного заведения Аллой Луниной пообщался с участниками мероприятия и осмотрел выставочные стенды.

Представители Кадрового центра Подмосковья провели для молодежи тренинг по самопрезентации «Эффективное собеседование».