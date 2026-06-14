Яркий розовый маникюр с экзотичными оттенками «личи» стал трендом лета 2026 года

Летом 2026 года в моде — яркий и сочный розовый маникюр с экзотичными оттенками «личи». Этот тренд, который уже покоряет сердца клиенток салонов, отличается универсальностью и свежестью, сообщил сайт Peterburg2 .

Вдохновением для нового тренда стали экзотичные оттенки, напоминающие кожуру фрукта «личи»: теплый, насыщенный, но при этом деликатный розовый без холодных сиреневых нот. Насыщенный розовый фон с красным солнцем напоминает спелую мякоть «личи» и выглядит очень аппетитно. Любительницы нежных переходов могут выбрать розовый лак с легким оранжевым омбре, а для тех, кто хочет добавить немного космического настроения, подойдет маникюр с эффектом ауры, дополненный белыми точками и звездочками.

Френч в стиле «личи» — это тонкий розовый кончик и мерцающая обводка у кутикулы, напоминающие кожицу экзотического фрукта. Такой вариант подойдет тем, кто хочет подчеркнуть индивидуальность, но сделать это деликатно.