«Яндекс.Путешествия»: спрос на аренду глэмпингов у воды вырос на 35% этим летом

Россияне стали чаще арендовать загородные дома и глэмпинги вблизи рек и озер. Спрос на них этим летом вырос на 35%, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Путешествия».

Это объясняется желанием соотечественников отдохнуть у воды от аномальной жары, которая установилась в средней полосе России. Также востребованы стали отели с бассейнами, в июне–июле их забронировали на 21% больше, чем в 2023 году.

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