«Яндекс.Погода»: похолодание и дожди придут в Нижний Новгород в выходные

Ухудшение погодных условий ожидается в Нижнем Новгороде в выходные. Об этом сообщил NewsNN.ru со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Погода».

Так, в субботу, 20 июля, в город придет похолодание. Днем столбики термометров покажут отметку +21 градус. Ночью — +16 градусов. Местных жителей также предупредили о дождях с грозами.

В воскресенье, 21 июля, воздух немного прогреется — до +22 градусов. Вероятность осадков сохранится.

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