«Яндекс.Погода»: похолодание и дожди придут в Нижний Новгород в выходные
Ухудшение погодных условий ожидается в Нижнем Новгороде в выходные. Об этом сообщил NewsNN.ru со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Погода».
Так, в субботу, 20 июля, в город придет похолодание. Днем столбики термометров покажут отметку +21 градус. Ночью — +16 градусов. Местных жителей также предупредили о дождях с грозами.
В воскресенье, 21 июля, воздух немного прогреется — до +22 градусов. Вероятность осадков сохранится.
Замглавы Воскресенска проверила оснащенность поликлиники № 6 в Белоозерском
Бывшего главу Шатуры отправили в СИЗО
Названа сумма первого перевода от дохода российских активов в пользу Украины
Умер генсек компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг
«Больше миллиона вакансий». Названы самые востребованные работники в России
Гранату нашли рядом с храмом на востоке Москвы
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте