«Яндекс.Погода»: 13-градусные морозы придут в Нижегородскую область в конце ноября
Специалисты сервиса «Яндекс.Погода» спрогнозировали существенное похолодание в Нижегородской области в конце ноября. Об этом сообщил сайт NewsNN.ru.
После 24 ноября местных жителей ожидают морозные дни. Сначала столбики термометров опустятся до -7 градусов, затем — до -10 градусов. Ночью 29 ноября похолодает до -13 градусов.
В ближайшие две недели в регионе будут наблюдаться температурные качели — от +3 до -2 градусов. Кроме того, в указанный период прогнозируются дожди и небольшие снегопады.
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