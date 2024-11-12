«Яндекс.Погода»: 13-градусные морозы придут в Нижегородскую область в конце ноября

Специалисты сервиса «Яндекс.Погода» спрогнозировали существенное похолодание в Нижегородской области в конце ноября. Об этом сообщил сайт NewsNN.ru .

После 24 ноября местных жителей ожидают морозные дни. Сначала столбики термометров опустятся до -7 градусов, затем — до -10 градусов. Ночью 29 ноября похолодает до -13 градусов.

В ближайшие две недели в регионе будут наблюдаться температурные качели — от +3 до -2 градусов. Кроме того, в указанный период прогнозируются дожди и небольшие снегопады.