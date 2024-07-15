«Яндекс.Недвижимость»: самые бюджетные квартиры в июне продаются в Самаре

Самара стала лидером по наиболее доступным вариантам жилья на первичном рынке недвижимости в России. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу компании «Яндекс.Недвижимость».

Медианная цена квадратного метра в студиях города составила порядка 114 тысяч рублей, а средняя стоимость лота — около 3,3 миллиона рублей. Для сравнения, в Москве студия в новостройке обойдется в среднем в 8,8 миллиона рублей.

Отмечается, что также медианная стоимость «квадрата» первичного жилья в июне существенно снизилась в Краснодаре — на 11,6%.