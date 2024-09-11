«Яндекс.Недвижимость»: больше всего в августе подорожали однушки в новостройках Волгограда

Рост стоимости однокомнатных квартир в новостройках зафиксировали во всех российских городах-миллионниках, кроме Нижнего Новгорода. Больше всего они подорожали в Волгограде, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу компании «Яндекс.Недвижимость».
Так, цены на однушки в Волгограде выросли на 4%, до 125 тысяч рублей за квадратный метр. Также резкий рост стоимости квартир произошел в Новосибирске. В остальных миллионниках медианная цена квадратного метра в однушках повысилась в диапазоне от 1% до 2,4%, сообщил сайт kp.ru.
Отмечается, что заметное увеличение цен на двухкомнатные квартиры в августе зафиксировали в Перми, Санкт-Петербурге и Волгограде.
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