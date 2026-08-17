«Яндекс»: в пяти городах-миллионниках снизились цены на квартиры в новостройках

К августу средняя стоимость однокомнатных квартир в новостройках снизилась в пяти крупных городах России. По данным «Поиска Яндекса по квартирам», сильнее всего цены упали в Уфе — на 4,9%, до 6,2 миллиона рублей, сообщил сайт «Газета.Ru» .

В Самаре стоимость однокомнатных квартир уменьшилась на 2,8%, также до 6,2 миллиона рублей. В Воронеже цены снизились на 1,2%, до 5,7 миллиона рублей, в Волгограде — на 0,7%, до 4,7 миллиона рублей, а в Краснодаре — на 0,5%, до 7,2 миллиона рублей.

Цены на двухкомнатные квартиры снизились в четырех городах. В Самаре средняя стоимость таких квартир упала на 1,6%, до 8,9 миллиона рублей. В Волгограде цены уменьшились на 1,4%, до 7,2 миллиона рублей, в Новосибирске — также на 1,4%, до 8,6 миллиона рублей, а в Уфе — на 0,9%, до 9,2 миллиона рублей.

Стоимость трехкомнатных квартир снизилась в Самаре на 3,3%, до 13 миллионов рублей, в Уфе — на 1,9%, до 11,8 миллиона рублей, в Омске — на 1,4%, до 13,1 миллиона рублей, а в Екатеринбурге — на 0,5%, до 12,4 миллиона рублей.

В пресс-службе компании отметили, что после расширения предложения в июне количество доступных лотов в июле сократилось во всех основных категориях. Это может быть связано с вымыванием более доступных квартир, которые поступили на рынок месяцем ранее. На сегмент двухкомнатных квартир также мог повлиять спрос со стороны семейных покупателей на фоне обсуждения параметров семейной ипотеки.