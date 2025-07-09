«Яндекс Такси» опровергло слухи о подорожании услуг в Москве на 70%

«Известия» опубликовали эксклюзивный материал, в котором сообщили, что пользователи такси в Москве пожаловались на резкий рост цен. Так ли это — выяснял 360.ru.

В своем расследовании газета сослалась на данные Росстата, по которым километр поездки в такси за год подорожал почти на треть, а по некоторым направлениям цены выросли до 70%. На стоимость влияют не в лучшую сторону и форс-мажоры, которых стало больше, чем прошлым летом, а также отток водителей.

Позиция «Яндекс Такси»

В пресс-службе агрегатора рассказали 360.ru, что рассчитывают рост цен по средней стоимости одной минуты поездки с учетом всех тарифов, кроме корпоративных. Это позволяет учесть дорожную обстановку, погоду, время суток и другие факторы. При этом рост цен замедлился по сравнению с прошлым годом из-за меньших погодных колебаний.

Таким образом, информацию «Известий» назвали некорректной.

«Сравнение цен по нескольким поездкам не отражает реальную динамику рынка, для корректного анализа нужна достаточная и сопоставимая выборка данных», — подчеркнули представители компании.