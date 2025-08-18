«Яндекс Путешествия»: россияне смогут отметить Яблочный Спас в Коломне, Суздале и Киржаче

«В православном календаре 19 августа отмечается один из 12 главных праздников года — Преображение Господне, в народе более известное как Яблочный Спас. Сегодня Яблочный Спас сохраняет религиозное значение и получил новое культурное звучание. В городах и селах он стал поводом для гастрономических ярмарок, фестивалей народных ремесел, концертов и мастер-классов», — рассказали эксперты.

Среди рекомендованных мероприятий — фестиваль «Яблочный Спас» в Домодедово Московской области и XIII Международный садово-книжный фестиваль «Яблоки в Коломне», который пройдет 6 сентября.

Также аналитики предложили посетить XII Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольного звона «Лето Господне» в Суздале. Не стоит пропускать и народное гуляние «Яблочный Спас — яблочко припас» в Киржаче (Владимирская область), где гостей ждут выступления фольклорных ансамблей и мастер-классы.

Наконец, в музейно-этнографическом комплексе «Хохловка» (Пермский край) состоится праздничная программа, посвященная Яблочному Спасу, с молебном и освящением яблок и меда.