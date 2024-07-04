«Яндекс Погода»: небольшое похолодание придет в Нижегородскую область в выходные

Жителей Нижегородской области ожидает небольшое похолодание в выходные. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Погода».

Так, в субботу, 6 июля, столбики термометров опустятся до +25 градусов, а регион накроют дожди. В воскресенье воздух прогреется до +27 градусов.

Как отметил синоптик Евгений Тишковец, пик жары придется на 4 июля — в регионе ожидается +33 градуса. Однако таких рекордных температур этим летом уже не будет, заверил эксперт.