«Яндекс Образование»: абитуриенты часто выбирают университеты с программами от IT-компаний

Образовательные программы, разработанные IT-компаниями, стали одним из главных критериев выбора университета для абитуриентов. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на специалистов «Яндекс Образования».

По результатам проведенного исследования, программы от IT-компаний вошли в тройку основных факторов, влияющих на выбор учебного заведения. Это обусловлено тем, что многие будущие студенты заинтересованы в изучении областей, таких как разработка веб-сайтов и приложений, работа с нейросетями, бэкенд-разработка и машинное обучение.

Кроме того, важным аспектом при выборе университета является поддержка студентов на начальных этапах их обучения. Программы адаптации, менторство и помощь сообществ становятся значимыми факторами для поступающих.