«Яндекс Недвижимость»: объекты с завышенной ценой теряют внимание покупателей уже на этапе поиска
Многие владельцы недвижимости отмечают, что продажа квартир занимает больше времени. Хозяева зачастую допускают ошибки, которые отталкивают покупателей. Эксперты поделились рекомендациями, как продать квартиру быстро и без значительного снижения цены. Об этом написал Life.ru.
По данным «Яндекс Недвижимости», в начале 2025 года срок экспозиции квартир на вторичном рынке продолжил увеличиваться и достиг 110 дней по итогам первого квартала. Чтобы ускорить процесс продажи, необходимо не просто разместить объявление, но и стратегически правильно подойти к этому процессу.
Распространенной ошибкой является завышение цены с учетом возможного торга. Объекты с завышенной ценой теряют внимание потенциальных покупателей уже на этапе поиска.
Руководитель направления по работе с агентствами недвижимости «Яндекс Недвижимости» Алина Герасименко подчеркнула: «Алгоритмы агрегаторов подстраиваются под пользовательское поведение. Также важно учитывать конкурентное окружение — если рядом выставлено много квартир с похожими характеристиками, ставка „с запасом“ играет против вас».
Она рекомендовала использовать ML-калькуляторы для определения более точной цены, учитывая сотни параметров, таких как геоданные, количество комнат, состояние квартиры и инфраструктуры.
Некачественные фотографии, беспорядок в квартире и перегруженное описание могут снизить интерес покупателя. Важно представить объект профессионально: светлые фотографии, чистое пространство, четкие ракурсы.
Даже если квартира оценена корректно, вероятность того, что покупатель захочет обсудить условия, остается высокой. Переговоры — стандартная часть сделки на вторичном рынке.
В условиях текущих рыночных ставок по ипотеке покупатели стали более осторожны, а сделки — более сложными и продолжительными. Обратите внимание на тех, кто не зависит от продажи своей недвижимости или кредитных условий, а располагает наличными средствами. Такой покупатель способен оформить сделку без риска срывов и дополнительного ожидания.