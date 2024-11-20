«Яндекс Карты»: летом кофейни пользуются большей популярностью, чем зимой

Летом россияне чаще посещают кофейни, чем зимой. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Яндекс Карты», сообщил «Сноб».
В пресс-службе организации отметили, что по утрам граждане РФ не так часто выбираются в кофейни. Соответствующие заведения пользуются большей популярностью в дневное время. В будние дни посещаемость увеличивается в 13 часов, в выходные — в 15 часов. Пик интереса к точкам продаж напитка приходится на август, отметили эксперты.
По информации аналитиков, за первые девять месяцев текущего года пользователи сервиса открывали карточки кофеен более 83 миллионов раз. В аналогичный период прошлого года показатель был меньше на 30%.
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