«Яндекс Go»: петербуржцы все чаще используют самокаты не для развлечений

Жители Северной столицы все чаще используют самокаты не для развлечений. Результаты соответствующего исследования кикшеринга опубликовал «Яндекс GO».

Как сообщило СМИ, более 80% арендованных через сервис СИМ применялись для решения практических задач.

«Еженедельно около 160 тысяч человек проезжают на них „последнюю милю“ — короткий участок пути, неудобный для пешей прогулки или общественного транспорта», — отметили аналитики.

По данным компании, поездка на самокате в среднем на 30% быстрее, чем на автобусе или трамвае. Половина трансферов начинается либо заканчивается рядом с метро и остановками.

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