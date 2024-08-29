«Яндекс Go»: петербуржцы все чаще используют самокаты не для развлечений
Жители Северной столицы все чаще используют самокаты не для развлечений. Результаты соответствующего исследования кикшеринга опубликовал «Яндекс GO».
Как сообщило СМИ, более 80% арендованных через сервис СИМ применялись для решения практических задач.
«Еженедельно около 160 тысяч человек проезжают на них „последнюю милю“ — короткий участок пути, неудобный для пешей прогулки или общественного транспорта», — отметили аналитики.
По данным компании, поездка на самокате в среднем на 30% быстрее, чем на автобусе или трамвае. Половина трансферов начинается либо заканчивается рядом с метро и остановками.