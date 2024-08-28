«Яндекс Аренда»: студенты тратят на съем жилья в Москве почти 52 тысячи рублей
Аналитики сервиса «Яндекс Аренда» выяснили, сколько студенты тратят на съем жилья в столичном регионе. Результаты исследования опубликовала «Москва 24».
По данным экспертов, средняя сумма, уходящая на аренду недвижимости у молодежи, — около 51,6 тысячи рублей.
Зачастую учащиеся вузов выбирают недорогие квартиры в спальных районах. Распространенной считается практика съема жилья вместе с другом. Плата при этом делится поровну.
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