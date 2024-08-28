«Яндекс Аренда»: студенты тратят на съем жилья в Москве почти 52 тысячи рублей

Аналитики сервиса «Яндекс Аренда» выяснили, сколько студенты тратят на съем жилья в столичном регионе. Результаты исследования опубликовала «Москва 24».

По данным экспертов, средняя сумма, уходящая на аренду недвижимости у молодежи, — около 51,6 тысячи рублей.

Зачастую учащиеся вузов выбирают недорогие квартиры в спальных районах. Распространенной считается практика съема жилья вместе с другом. Плата при этом делится поровну.

Семья 16-миллионного гостя выставки «Россия» рассказала о поездке в Самарскую область

Зачем Зеленскому новый «саммит мира», если у него есть «план перемоги» над Россией?

Президент Украины Владимир Зеленский. Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency

Возвращение за свои. Туристы, брошенные «Аэрофлотом» за границей, дошли до Верховного суда

Maksim Konstantinov

«Как с цепи сорвутся». Что сулит коридор затмений осенью-2024

Пироги с орехами и баня. Как отметить православный праздник Ореховый Спас

Изображение нарисовано с помощью нейросети

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте