«Яндекс Аренда»: студенты тратят на съем жилья в Москве почти 52 тысячи рублей

Аналитики сервиса «Яндекс Аренда» выяснили, сколько студенты тратят на съем жилья в столичном регионе. Результаты исследования опубликовала « Москва 24 ».

По данным экспертов, средняя сумма, уходящая на аренду недвижимости у молодежи, — около 51,6 тысячи рублей.

Зачастую учащиеся вузов выбирают недорогие квартиры в спальных районах. Распространенной считается практика съема жилья вместе с другом. Плата при этом делится поровну.