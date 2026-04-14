«Яндекс Аренда»: по итогам марта цены на аренду студий снизились в трех российских городах-миллионниках

В марте этого года зафиксировано снижение цен на аренду квартир в нескольких крупных городах России. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Яндекс Аренда».

Стоимость аренды студий упала в Казани на 2,5% (до 30 тысяч рублей в месяц), в Екатеринбурге и Краснодаре — на 1,4% (до 28 и 21 тысячи рублей соответственно).

Однокомнатные квартиры стали дешевле в следующих городах: Казань (-4,4%, до 33 тысяч рублей), Нижний Новгород (-4,4%, до 30 тысяч), Пермь (-2,8%, до 26 тысяч), Волгоград (-2,2%, до 22 тысяч), Красноярск (-1,7%, до 27 тысяч), Екатеринбург (-1,1%, до 30 тысяч) и Санкт-Петербург (-1%, до 40 тысяч рублей).