«Яндекс Аренда»: отсутствие визуального шума поможет сдать квартиру подороже | 360°

Общество 17 мая 2024, 11:30 «Яндекс Аренда»: отсутствие визуального шума поможет сдать квартиру подороже

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Специалисты сервиса «Яндекс Аренда» рассказали, как повысить привлекательность квартиры для съемщиков. Стоимость жилплощади увеличит отсутствие визуального шума, сообщила «Газета.ru».

Эксперты посоветовали очистить мебель и технику от наклеек. Важно вывезти мягкие игрушки, а также убрать магниты с холодильника. Перед размещением объявления стоит освободить балкон от вещей.

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Кроме того, цену зачастую определяет район, инфраструктура, год постройки здания и наличие консьержа в подъезде, добавил сайт kp.ru.