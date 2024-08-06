«Яндекс Аренда»: 60% опрошенных россиян заявили, что откажутся от съема квартиры с неудачным дизайном

Аналитики сервиса «Яндекс Аренда» провели опрос среди россиян и выяснили, на какие вещи они обращают внимание при поиске жилья для съема. Результаты исследования опубликовала « Газета.ru ».

Так, около 25% респондентов отдают предпочтение квартирам со стильными деталями. Речь идет об освещении, правильно расставленных акцентах, интересном декоре.

Порядка 60% участников заявили, что откажутся от недвижимости с неудачным внешним видом. Кроме того, 10% выразили готовность переплатить за жилье с модным интерьером.