«Яндекс Аренда»: 60% опрошенных россиян заявили, что откажутся от съема квартиры с неудачным дизайном
Аналитики сервиса «Яндекс Аренда» провели опрос среди россиян и выяснили, на какие вещи они обращают внимание при поиске жилья для съема. Результаты исследования опубликовала «Газета.ru».
Так, около 25% респондентов отдают предпочтение квартирам со стильными деталями. Речь идет об освещении, правильно расставленных акцентах, интересном декоре.
Порядка 60% участников заявили, что откажутся от недвижимости с неудачным внешним видом. Кроме того, 10% выразили готовность переплатить за жилье с модным интерьером.
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