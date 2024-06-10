«Яндекс Аренда»: 25% россиян волнуются, что не смогут снять жилье из-за питомца

Четверть опрошенных россиян переживают, что не смогут снять жилье из-за домашнего животного. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на «Яндекс Аренду».

Однако большинство участников опроса заявили, что большее беспокойство у них вызывают высокие цены на аренду квартиры, поэтому 55% боятся не найти подходящий вариант.

Еще 43% респондентов опасаются, что собственник внезапно повысит плату. Наконец, 37% опрошенных беспокоятся, что хозяин жилья будет приходить без предупреждения.

Отмечается, что в опросе приняли участие 1,2 тысячи человек.