«Яндекс Афиша» начала страховать билеты

Сервис «Яндекс Афиша» открыл услугу «Гарантия возврата», позволяющую страховать билеты с правом компенсировать полную стоимость заказа, в том числе сервисный сбор. Об этом сообщил Forbes .

Услуга уже доступна для части мероприятий и пользователей. Страхование билетов распространяется на большую часть событий и остается активным до официального времени начала мероприятия.

Страхование можно подключить еще в процессе оформления заказа, а оформить возврат, если клиент по каким-либо причинам решил не посещать событие, — в приложении или на сайте сервиса.

Стоимость услуги составит примерно 10% от цены билета. Позднее «Гарантиюя возврата» расширится до всех пользователей «Яндекс Афиши».

В компании отметили, что причины возврата могут быть разными — появление неотложных дел, изменение рабочего графика или планов. Деньги в течение нескольких рабочих дней вернутся на карту, с которой оплачивали заказ.

Ранее Роспотребнадзор призвал обязать устроителей мероприятий страховать зрителей.