«Яндекс 360»: в России в два раза больше хозяев кошек, чем владельцев собак
Аналитики платформы «Яндекс 360» провели опрос среди россиян, который поставил точку в споре собачников и кошатников. Об этом сообщила Lenta.ru.
Согласно результатам исследования, в России в два раза больше владельцев кошек (23%), чем владельцев собак (14%). Существенная часть кошатников проживает в Москве, собачников — в Екатеринбурге.
Также стало известно, что молодые люди чаще других устраивают фотосессии домашним животным. Многие годами хранят удачные снимки.
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