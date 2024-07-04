«Яндекс 360»: в России в два раза больше хозяев кошек, чем владельцев собак

Аналитики платформы «Яндекс 360» провели опрос среди россиян, который поставил точку в споре собачников и кошатников. Об этом сообщила Lenta.ru.

Согласно результатам исследования, в России в два раза больше владельцев кошек (23%), чем владельцев собак (14%). Существенная часть кошатников проживает в Москве, собачников — в Екатеринбурге.

Также стало известно, что молодые люди чаще других устраивают фотосессии домашним животным. Многие годами хранят удачные снимки.

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