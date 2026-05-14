«Яндекс 360»: 36% россиян продолжают пользоваться своей первой электронной почтой

Согласно исследованию «Яндекс 360», электронная почта остается популярным инструментом для общения и работы среди россиян. Так, 36% опрошенных продолжают пользоваться своим первым почтовым ящиком. Более трети россиян — 37% — проверяют электронную почту каждый день, еще 38% делают это несколько раз в неделю, написала «Москва 24» .

Результаты исследования показывают, что электронная почта все чаще используется как технический инструмент. 37% россиян применяют ее для регистрации в сервисах, по 29% — для получения чеков, билетов и документов, а также для восстановления паролей. Еще 21% используют почту как хранилище важной информации.

Для общения электронную почту используют 23% опрошенных. Из них 15% ведут через нее рабочую и учебную переписку, а 8% — личную.

Аналитики отметили, что многие пользователи относятся к почте как к архиву данных. 35% россиян хранят в ней основную информацию, еще 32% дополнительно дублируют важные данные в других сервисах. При этом только 21% пользователей ограничиваются одним почтовым ящиком, остальные используют два и более аккаунта, заключили эксперты.