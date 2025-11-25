Ямал подготовил обширную программу мероприятий в честь 95-летия образования региона

В Ямало-Ненецком автономном округе подготовили обширную программу мероприятий в честь 95-летия образования региона. Об этом написал URA.RU, ссылаясь на пресс-службу регионального правительства.
Среди запланированных событий — концерты, мастер-классы и выставки. Основное мероприятие — театрализованный концерт «Мой Ямал — это твой день рождения!» в Ямальской филармонии, который пройдет 11 декабря, сообщил RT.
Также будет представлена программа «Сердце Ямала» и фотовыставка «95 мгновений Ямала». Тематические мероприятия охватят весь ЯНАО, передает «Ямал 1».
