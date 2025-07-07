Прославившийся жесткими и провокационными заявлениями ведущий «Соловьев LIVE» Сергей Карнаухов часто противоречил сам себе, совмещая христианское прощение и призывы вешать преступников на площадях. Ведущая 360.ru Регина Орехова вывела коллегу на новый уровень откровенности острыми вопросами.
В интервью Сергей Карнаухов рассказал про скандалы с журналисткой Ксенией Собчак и военным корреспондентом Юрием Подолякой, откуда у него взялось мнение, что матерей и жен нужно воспитывать с пеленок.
Ведущий сделал прогноз о дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном и поделился мнением о привлечении мигрантов британской разведкой для открытия второго фронта против России, как и кто должен уничтожить украинского лидера Владимира Зеленского.
У собеседников нашлась тема для обмена мнениями, которая коснулась поездки и работы журналистов в зону проведения специальной военной операции.
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