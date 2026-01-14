«Я абсолютно здоров»: Кадыров опроверг новые слухи о болезнях

Кадыров признался в нелюбви к перцу и опроверг слухи о проблемах со здоровьем

Распространение очередных слухов об ухудшении здоровья заставило главу Чечни Рамзана Кадырова выйти в прямой эфир во время рабочей поездки по Грозному. Трансляцию на своей странице в Instagram* вел бывший руководитель администрации главы республики Ибрагим Закриев.

Кадыров, сидя за рулем автомобиля, рассуждал, что неизвестные организовали очередной информационный вброс о его госпитализации в тяжелом состоянии.

«Клянусь Аллахом, у меня нет болезней почек, селезенки и желудка. Единственное, что я не переношу, — это перец, а так я абсолютно здоров», — заявил глава Чечни.

Он добавил, что также хочет показать всем своим недоброжелателям, стоящими за информационными атаками, что не лежит на больничной койке.

Закриев добавил, что глава Чеченской Республики после поездки по Грозному отправиться в высокогорное село Беной.

Судя по открытым данным, новость о госпитализации Рамзана Кадырова появилось в конце прошлой недели на сайте агентства «Интерфакс-Украина», которое ссылалось на источники в Главном управлении разведки Минобороны страны.

Информацию растиражировали российские СМИ и телеграм-каналы, включенные в реестры иностранных агентов и нежелательных в России организаций.

Кадыров не в первый раз опровергает слухи о состоянии здоровья. В конце мая прошлого года он обратился к авторам фейков и призвал не тратить свою жизнь на сеяние смуты, а наполнить ее искренностью и благодатью.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.