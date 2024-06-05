Изыски прямиком из Кубани. Чем угощают гостей ПМЭФ?

В качестве холодных закусок гостям предложат цветные томаты с бальзамической заправкой, перцы рамиро с сыром, ростбиф из кубанского бычка с соусом вителло, главлакс из форели с щавелем, пюре из нута с овощами и креветками, а также сыры, хамон и ягоды к вину.

Не менее обширное и изысканное меню составляют и горячие блюда. В список вошли камбала азовская с луком, черноморская котлета из рыбы, ребро томленое, ножка ягненка, фаршированный перец рамиро, кубанский борщ и утиная ножка с чечевицей.

Ранее гостей ПМЭФ впечатлил стенд с большим красным драконом. Скульптуру с телеэкранами и иероглифами установил Альфа-банк. Яркую и необычную экспозицию посвятили сотрудничеству с Китаем.