Известный шеф-повар Захаров запустит уникальный кулинарный проект в Крыму

Известный российский шеф-повар Илья Захаров запустит в Крыму уникальный кулинарный проект, направленный на развитие профессиональных навыков молодежи. Об этом сообщил «Крым 24» .

Главная цель инициативы — создание нового гастрономического меню, которое основано на традиционных рецептах и местных продуктах. В рамках проекта студенты будут обучаться современным техникам приготовления блюд и инновационным подходам к их подаче.

«Мы, конечно же, будем их обучать новой технике, показывать абсолютно новые подачи использования абсолютно разных локаций и ресторанов», — отметил повар.

На первом этапе к проекту присоединятся 35–40 участников из Романовского колледжа. В дальнейшем планируется расширение числа учеников.