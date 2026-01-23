Известный пермский гигиенист и педагог Александр Перевалов умер на 81-м году жизни

Заслуженный профессор Пермского медицинского университета Александр Перевалов ушел из жизни в возрасте 80 лет. Его научная деятельность охватывала важнейшие направления здравоохранения: гигиена питания, профилактика заболеваний и охрана здоровья подрастающего поколения, сообщил сайт properm.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.

Перевалов внес значительный вклад в развитие науки и практики. Он стал автором сотен публикаций и множества патентов, создателем методик, применяемых сегодня врачами и специалистами сферы общественного здоровья. Своими учениками он воспитал целое поколение профессионалов высшей категории.

Администрация вуза выразила соболезнования родным и близким Александра Михайловича, добавив, что подробности церемонии прощания будут объявлены позднее.