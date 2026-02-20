Известный художник и педагог из Марий Эл Геннадий Летов ушел из жизни

В возрасте 75 лет скончался известный художник и педагог Оршанского многопрофильного лицея в Марий Эл Геннадий Летов. Об этом написало ИА МариМедиа .

Мастер родился в селе Миндерево в Удмуртии, его детство прошло в трудные послевоенные годы. После окончания университета в Ижевске молодой преподаватель отправился в поселок Оршанка в Марийской АССР, где начался его творческий путь.

За более чем пятьдесят лет работы Геннадий Иосифович воспитал сотни будущих учителей начальных классов и изобразительного искусства. Он научил их видеть прекрасное в обыденном, радоваться каждому моменту и передавать эти чувства через искусство, вспоминают коллеги Геннадия Иосифовича.

Художник был удостоен высоких званий: «Заслуженный работник образования Республики Марий Эл», «Почетный работник образования» и награжден медалью «Ветеран труда».

Несмотря на преклонный возраст и болезни, Геннадий Летов продолжал активно заниматься творчеством. В районной библиотеке проходили его выставки, а в колледже и районе многое было оформлено его руками.

Гражданская панихида пройдет 21 февраля в 10:30 у здания колледжа в поселке Оршанка.