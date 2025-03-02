Известного телеоператора нашли мертвым в квартире в Волгограде

Телеоператор Георгий Катаманов умер в 52 года. Об этом изданию V1.ru сообщила его дочь.

По ее словам, у отца остановилось сердце. Подробных комментариев родственники Катаманова не давали.

О смерти также рассказала его коллега Ольга Терентьева в соцсетях. Мужчину обнаружили без признаков жизни в квартире в Волгограде.

Согласно данным издания, при жизни у оператора были проблемы с алкоголем. После ухода из профессии Катаманов стал подрабатывать курьером и водителем такси.

С 2000 по 2008 годы Георгий Катаманов работал на Волгоград-ТРВ, потом устроился на муниципальное телевидение. У него остались трое детей, с супругой он был в разводе.

Коллегам Катаманов запомнился как профессионал своего дела и отзывчивый человек, готовый в любую минут поддержать соратников по цеху.