«Известия»: возврат замороженных пенсий повлияет на развитие программы сбережений

Председатель совета директоров НПФ «Будущее» Галина Морозова в разговоре с «Известиями» высказала мнение, что возврат замороженных пенсионных накоплений гражданам мог бы стать ключевым шагом для развития программы долгосрочных сбережений и оказать существенное влияние на рынок пенсионных фондов.

По ее словам, такая мера позволила бы не только восстановить доступ граждан к их накоплениям, но и послужила бы мощным стимулом для привлечения новых средств в пенсионные фонды.

Если государство решит вернуть гражданам их замороженные пенсионные накопления, это существенно изменит динамику на рынке пенсионных фондов, подчеркнула Морозова. Такой шаг откроет возможность для фондов активнее привлекать новые деньги, в том числе через программы долгосрочных сбережений.