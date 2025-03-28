«Известия»: в некоторых странах обязательно наличие записи о детях в паспорте родителей

Изменения в правилах выезда детей за границу часто становятся причиной неприятных ситуаций для российских туристов. Руководитель отдела маркетинга авиасервиса «Туту.ру» Екатерина Долгих поделилась с «Известиями» рекомендациями относительно поездок с детьми в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию в этом году.

В некоторых странах теперь обязательно наличие записи о детях в паспорте родителей. Если раньше этот вопрос решался менее строго, то с 2024 года требования стали жестче, уточнила Долгих.

Она привела случай, когда одна туристка столкнулась с проблемами при пересечении границы с Абхазией. Хотя у женщины было трое детей, в ее паспорте был указан лишь один ребенок. В итоге семья смогла пройти через границу благодаря свидетельствам о рождении, однако пограничники предупредили, что повторная поездка будет невозможной без соблюдения новых требований.