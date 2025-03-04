«Известия»: в моющих средствах могут скрываться фталаты, вызывающие высыпания

Основатель компании по производству бытовой химии «Аллхимия» Алексей Бачурин в беседе с «Известиями» рассказал о потенциальных опасностях, связанных с использованием привычных средств для уборки.

В частности, он отметил, что за такими терминами, как «ароматизатор» или «фрагранс», могут скрываться фталаты, которые вызывают кожные высыпания и гормональные нарушения. Антижировая бытовая химия часто содержит фосфаты, способные вызывать раздражение кожи и ускорять рост водорослей в воде. Агрессивные поверхностно-активные вещества, абразивные частицы и гликоли также могут быть вредны для кожи.

Бачурин предупредил и о рисках, связанных с использованием хлорных дезинфицирующих и отбеливающих средств, пары которых могут вызывать раздражение слизистых оболочек и даже удушье при неправильном применении. Аналогичные проблемы могут возникнуть при использовании стеклоочистителей с аммиаком, вдыхание которого может привести к тошноте и головным болям.