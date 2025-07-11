«Известия»: россияне стали чаще покупать свадебные товары в интернете

В России вырос спрос на покупку свадебных товаров в сети. Об этом сообщили «Известия» . Так, свадебные платья на российских маркетплейсах продаются в полтора раза активнее, а реализация обручальных колец и смокингов удвоилась.

Аналитики также отметили высокий интерес к цветам и украшениям для свадебных кортежей. Бежевые и белые платья остаются в тренде и продаются лучше всего. Эксперты подсчитали, что будущие супруги тратят на свои образы около 46 тысяч рублей. Это общая сумма затрат на наряды жениха и невесты, написал сайт RuNews.

Традиционный поход в свадебный салон теряет популярность и перестает быть обязательным этапом подготовки к свадьбе. В начале лета 2024 года минимальные расходы на организацию торжества в России составляли 55 тысяч рублей.

Тогда же средние траты на свадебное платье увеличились на пять процентов и составили 26 710 рублей. Мужские костюмы к событию обходились в среднем в 7 510 рублей. В прошлом году цены на букет невесты, шампанское и обручальные кольца значительно возросли.