«Известия»: регулярное чтение увеличивает эффективность работы головного мозга

Директор электронно-библиотечной системы «Лань» Александр Никифоров в разговоре с «Известиями» рассказал о пользе чтения. По словам эксперта, ежедневное чтение позволяет не только расширить кругозор, но и увеличить эффективность работы головного мозга.

Во время чтения у человека задействуется около 17 отделов головного мозга, которые отвечают за зрительное восприятие, память и концентрацию. При прочтении сложной литературы в голове выстраиваются сложные ассоциативные связи.

Никифоров указал на то, что любая литература способствует развитию воображения, фантазии и креативности. У человека активируются те же отделы головного мозга, что и при реальном переживании событий. К тому же чтение развивает аналитические способности и учит критически мыслить.