«Известия»: продажи стерилизованного молока в России упали на 10,8% с начала года

За первые семь месяцев 2025 года в Российской Федерации зафиксировано снижение продаж ряда традиционных молочных товаров. Продажи стерилизованного молока упали на 10,8%, сливочного масла и маргарина — на 10,7%, ряженки — на 6,6%. Об этом сообщили «Известия» .

Эксперты считают, что основной причиной является рост цен на продукцию. По данным Росстата, за этот период сливочное масло подорожало на 34%, сметана и молоко — на 22%. Удорожание произошло из-за повышения цен на сырое молоко, корма и энергоресурсы, написал MK.RU.

Тем не менее, некоторые потребители переключились на другие виды продукции. Например, продажи гранулированного творога выросли на 13,1%, йогуртов — на 6,5%, молочных десертов — на 6,9%.

В Минсельхозе сообщили, что за первое полугодие было произведено 16,9 млн тонн сырого молока. В ведомстве считают, что расширение сырьевой базы поможет увеличить объемы переработки и компенсировать возможные риски.